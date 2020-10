Wynajem byłego firmowego majątku wyklucza ryczałt?

Podatniczka planuje skorzystać z osobistych kontaktów w celu wynajmu wszystkich kontenerów. Nie zamierza dokonywać ogłoszeń, ani zbierać ofert na wynajem kontenerów. Jedynym zobowiązaniem podatniczki ma być wydanie przedmiotu najmu w określonym terminie. W związku z wynajmem kontenerów nie będzie dokonywała żadnych czynności dodatkowych. Podatniczka planuje wynająć kontenery w taki sposób, ażeby dbanie o ich stan techniczny jak i administracja należała do zadań najemcy. Najem będzie prawdopodobnie zawarty na czas nieokreślony. Będzie to najem zawierany we własnym imieniu nie będzie wykonywany w sposób ciągły, tym samym nie będzie on prowadzony w sposób zorganizowany oraz profesjonalny.

Wszystkie przedstawione okoliczności sprawy świadczą o tym, że podatniczka zamierza działać w sposób charakteryzujący przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie najmu.

W efekcie opisane działania podatniczki w zakresie najmu wykazują cechy zorganizowania i ciągłości w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż planowane czynności, związane z zagospodarowaniem mienia i jego rozporządzaniem, będą znacznie odbiegały od zwyczajowo przyjętego wykonywania prawa własności, a z podejmowanych czynności podatniczka ma zamiar uczynienia stałego (nie okazjonalnego) źródła zarobkowania.

Podatniczka, prowadząc opisany najem, będzie bez wątpienia działała we własnym imieniu, a podejmowane czynności będą rodzić dla niej określone prawa i obowiązki. Działania dotyczące najmu kontenerów będą miały charakter długofalowy, ukierunkowany na wykorzystanie posiadanych składników majątku w sposób zorganizowany i ciągły. Spos&o...