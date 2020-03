Wynajęcie lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Jakie warunki powinien spełniać wynajmowany budynek/lokal?

Jeśli wynajmujesz budynek/lokal, to sprawdź, czy możesz w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku powinien przedstawić ci odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ten stan (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Jeżeli chcesz przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub zmienić sposób użytkowania), to musisz uzyskać zgodę właściciela.