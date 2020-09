Wynagrodzenie minimalne wzrośnie wyraźnie. Biznes obawia się efektów

We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia, w którym przewidziano podniesienie w 2021 r. wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 zł do 2800 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z 17,7 zł do 18,3 zł. Takie podwyższenie stawek krytycznie ocenia środowisko biznesowe, według którego w efekcie może dojść do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.