Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w lipcu do 4300 zł

Już od 1 lipca br. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 4242 zł do 4300 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei zwiększona z 27,7 zł do 28,1 zł. To już druga, po styczniowej, podwyżka płacy minimalnej w tym roku. Szacuje się, że zmiany będą bezpośrednio dotyczyć ok. 3 mln pracowników.