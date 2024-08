Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2025 r. tylko raz

Z początkiem 2025 r. wysokość płacy minimalnej ma wzrosnąć z obecnych 4300 zł do 4626 zł brutto miesięcznie – wynika z projektu rozporządzenia, który przedstawił w ostatnich dniach rząd. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podwyższona z 28,1 zł do 30,2 zł. Co istotne, w przyszłym roku stawki będą podwyższone tylko jeden raz, a nie – jak było to w obecnym roku – w styczniu i lipcu.