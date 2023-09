Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2024 r. do 4300 zł

Rząd przyjął rozporządzenie określające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Minimalna płaca wzrośnie dwa razy – z 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz do 4300 zł od 1 lipca. Stawka wzrośnie finalnie o 19,4 proc. Odpowiednio do 27,7 zł i 28,1 zł wzrośnie z kolei minimalna stawka godzinowa.