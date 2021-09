Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł

W 2022 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 2800 zł do 3010 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona z 18,3 zł do 19,7 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który przyjął we wtorek rząd. Finalnie stawka ma być więc nieco wyższa od wcześniejszych propozycji strony rządowej. W efekcie płaca minimalna osiągnie poziom 50,8 proc. prognozowanego na przyszły rok przeciętnego wynagrodzenia.