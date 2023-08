Wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 zł. Rząd przedstawił projekt

W 2024 r. płaca minimalna będzie podnoszona dwa razy, by osiągnąć poziom 4242 zł od 1 stycznia oraz 4300 zł od 1 lipca – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Jak podkreślają projektodawcy, stawka będzie minimalnie wyższa od ustawowego minimum. Podobnie podwyższona zostanie również minimalna stawka godzinowa.

Projektodawcy wskazują, że na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do uzgodnienia wysokości płacy minimalnej na przyszły rok, dlatego rząd jest zobowiązany do ustalenia stawek w drodze rozporządzenia do 15 września br.

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz 4300 zł od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa zostanie z kolei podniesiona odpowiednio do 27,70 zł oraz 28,10 zł.

