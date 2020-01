Wynagrodzenie minimalne wyraźnie w górę. Jakie mogą być skutki?

Z początkiem 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wzrosła natomiast proporcjonalnie do 17 zł. Część ekonomistów twierdzi, że zbyt gwałtowny wzrost może doprowadzić w mniejszych miastach do zwolnień pracowników.