Wynagrodzenie minimalne jednak wyższe. Pracodawcy krytykują zmianę

W 2023 r. płaca minimalna zostanie podwyższona bardziej, niż zapowiadał to wcześniej rząd. Od 1 stycznia wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca już do 3600 zł. Nagłą zmianę krytycznie oceniają organizacje biznesowe. Środowisko pracodawców wskazuje, że to zły sygnał dla polskiej gospodarki, a taka podwyżka w czasie galopującej inflacji i kryzysu energetycznego dodatkowo uderzy w firmy i zatrudnienie.