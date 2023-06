Wynagrodzenie minimalne i emerytury. Rząd przedstawił propozycje na 2024 r.

Z początkiem 2024 r. płaca minimalna powinna wzrosnąć do 4242 zł brutto miesięcznie, a wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent powinien wynieść 12,3 proc. – wynika z przyjętych we wtorek przez rząd propozycji, które mają zostać oficjalnie zgłoszone w ramach prac Rady Dialogu Społecznego. Stawka płacy minimalnej miałaby wzrosnąć w efekcie o 21,5 proc. rok do roku.