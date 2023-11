Wymagania dla stanowisk pracy z monitorami. Wkrótce istotne zmiany

Już 17 listopada br. w życie wejdą zmiany w rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe regulacje mają być w większym stopniu dostosowane do rozwoju technologicznego. Pracodawcy będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie do minimalnych wymagań stanowisk pracy, które utworzono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

„Kilka kluczowych kwestii wynikających z obecnego brzmienia rozporządzenia pozostaje niezmienionych. Mowa tu m.in. o co najmniej 5-minutowej przerwie przysługującej pracownikom po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (wliczana do czasu pracy), czy o definicji pracownika, który jest uprawniony do korzystania z powyższej przerwy. W świetle nowych przepisów, pracownikiem nadal jest osoba zatrudniona przez pracodawcę, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (w tym także praktykant i stażysta)” – wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, stanowisko pracy to przestrzeń pracy łącznie z: – wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika; – krzesłem i stołem; – opcjonalnym ...