Wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS - zmiany od 1 września

Z początkiem przyszłego miesiąca, tj. od 1 września 2023 r., wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nimi m.in. do 450 zł miesięcznie wzrośnie miesięczna wartość zwolnienia ze składek ZUS finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Ponadto usankcjonowana zostanie stosowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedura rozliczeń i przeliczeń walutowych w zakresie składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.