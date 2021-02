Wykup samochodu osobowego z leasingu – rozliczenie VAT

Podatnik wykupuje samochód na cele firmowe

Ponieważ przedmiotem wykupu jest samochód osobowy siłą rzeczy może on być wykorzystywany do celów firmowych jak i prywatnych. Praktyka pokazuje, że tego typu pojazdy są w ten sposób wykorzystywane po upływie okresu leasingu. W takim przypadku jednak pojazd tego rodzaju wycofany z leasingu operacyjnego stwarza pewnego rodzaju ograniczenia. Polegają one na możliwości odliczenia naliczonego VAT w wysokości 50% podatku określonego w fakturze dokumentującej wykup. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku dokonania wykupu wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wówczas podatnik dysponuje bowiem prawem do odliczenia 100% podatku naliczonego w fakturze potwierdzającej transakcję wykupu. Dodatkowymi obowiązkami wykupującego podatnika są: konieczność zaprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ustalenie (najlepiej w formie stosownego regulaminu) zasad uznawania takiego pojazdu za używany do celów firmowych w celu uniemożliwienia wykorzystywania go do celów mieszanych, oraz obowiązek złożenia we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26). Szczególnie istotne jest niewykorzystywanie pojazdu do celów mieszanych, bowiem fiskus może nawet jednorazowe użycie pojazdu w taki sposób poczytać za zmianę sposobu jego użytkowania (przeznaczenie) i co za tym idzie przyniesie to zmianę sposobu rozliczania VAT naliczonego związanego z zakupami na potrzeby takiego pojazdu.

Należy tu zwrócić uwagę na przepis art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem jeżeli podatnik w okresie 60 miesięcy, poczynając od miesiąca nabycia pojazdu, dokona jego opodatkowanej sprzedaży, uznaje się że nastąpiła zmiana wykorzystywania takiego pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Zapis taki wskazuje, że zbycie pojazdu w okresie korekty, daje prawo do zwiększenia kwoty podatku, która podlega odliczeniu. Odliczenie następuje w proporcji obliczonej w odniesieniu do pozostałego do skorygowania okresu.

Podatnik pamiętać musi o wartości początkowej pojazdu. Bowiem w przypadku gdy nie przekracza ona 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy. A obliczać go należy od początku miesiąca, w którym będzie miał miejsce wykup samochodu.

Przekazanie leasingowanego samochodu na cele osobiste