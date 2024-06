Wykup przedmiotu leasingu. Kiedy odliczyć VAT z faktury?

Spółka zobowiązała się do kupna przedmiotu leasingu operacyjnego - linii technologicznej. W styczniu 2024 r. otrzymała od firmy leasingowej fakturę na wykup linii z datą wystawienia i datą dokonania dostawy: 23 stycznia oraz terminem zapłaty: 20 lutego. Na fakturze umieszczono dodatkową adnotację o przeniesieniu prawa własności. Spółka zapłaciła całość kwoty wynikającej z faktury 5 lutego. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w styczniu 2024 r.?

W oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Zaznaczenia wymaga, że przepis ten, definiujący pojęcie „dostawa towarów”, nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu właściwego zinterpretowania pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy mieć na uwadze, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nimi jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”.

Należy ponadto wskazać, że czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na ...