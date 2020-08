Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Ustawa o VAT, ani inne przepisy, nie przewidziały dla tak doniosłej prawnie czynności jakim jest wykreślenie z rejestru odpowiedniej formy. Co więcej podatnik nie musi być nawet zawiadomiony o jej dokonaniu. Brak ten sprawia, iż podmioty uprawnione do tego, a szerzej fiskus stoi na stanowisku, że jest to czynność materialno-techniczna. Nie wymaga zatem dla swej skuteczności formy decyzji ani postanowienia. To poważne zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego.

Podstaw, dla których podatnik wykreślany jest z rejestru podatników VAT jest wiele. Zostały one określone w art. 96 ust. 9 i 9a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Następuje to w następujących sytuacjach:

podatnik nie istnieje,

dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

brak możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem,

ww. podmioty nie stawiają się na wezwanie urzędu skarbowego lub organu kontroli skarbowej,

na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania związane z wyłudzeniami skarbowymi,

sąd orzekł wobec podatnika zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,

nie złożył deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał,

składał zerowe deklaracje przez okres 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejnych kwartałów (brak transakcji sprzedaży, zakupu, w tym importu towarów),

wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące niedokonane czynności,

wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków celem odniesienia korzyści majątkowej.

Ustawa o VAT, ani inne przepisy, nie przewidziały dla tak doniosłej prawnie czynności jakim jest wykreślenie z rejestru odpowiedniej formy. Co więcej podatnik nie musi być nawet zawiadomiony o jej dokonaniu. Brak ten sprawia, iż podmioty uprawnione do tego, a szerzej fiskus stoi na stanowisku, że jest to czynność materialno-techniczna. Nie wymaga zatem dla swej skuteczności formy decyzji ani postanowienia. To poważne zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego. Z dnia na dzień bowiem może okazać się, że sam podatnik VAT lub jego kontrahent tracą atrybuty podatnika czynnego. Nie może więc legalnie wystawiać faktur. Może więc nastąpić sytuacja, że nabywca zamiast skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupowej będzie nim obciążony. Zgodnie z wyrażoną w art. 108 ustawy o VAT zasadą podatku wykazanego na fakturze, w przypadku gdy sprzedawca wystawi fakturę z wykazaną kwotą podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. Taki zapis otwiera pole do interpretacji, iż nabywca nie ma prawa do odliczenia takiego podatku. De facto więc ponosi on ekonomiczny ciężar tej daniny mimo, iż nie jest konsumentem.

Monitoring statusu VAT przede wszystkim

Aby uniknąć przykrych konsekwencji wykreślenia z rejestru niezbędne jest zatem aby podatnicy VAT monitorowali status w rejestrze tak swój jak i kontrahentów. Zw...