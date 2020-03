Wykonywanie usług w ramach działalności nierejestrowej: Liczy się miesięczny przychód

Działalność nierejestrowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 1300 zł, tj. 50% z 2600 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność ta stanowi tzw. działalność nierejestrową.

Przez przychód należny rozumie się tutaj kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 5 ust. 6 ww. ustawy). Przychodem z działalności nierejestrowej będą więc należności otrzymane za sprzedaży towarów/usług, ale również kwoty należne, jeszcze nie otrzymane - czyli np. gdy towar został sprzedany i wystawiono dokument sprzedaży, ale fizycznie nie otrzymano jeszcze zapłaty. Do przychodu nie zalicza się natomiast wartości towarów, które zostały zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Zwolnienie nie przysługuje, jak stanowi art. 5 ust. 5 ustawy, działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej. Zatem, zwolnienie z rejestracji przysługuje jedynie osobom fizycznym, podejmującym działalność w sposób samodzielny.

Osoba wykonująca ww. działalność może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Oznacza to, że osoba wykonująca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEiDG stając się tym samym zarejestrowanym przedsiębiorcą....