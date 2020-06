Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT

Brak połączenia kasy fiskalnej z systemem księgowym i istnienie konieczności wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, że podatnikowi pozostaje tylko ręczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednakże podatnik musi wyszukiwać takie dokumenty w transakcjach danego miesiąca. Przy dużym poziomie sprzedaży jest to nie lada utrudnienie działalności. Może też zaniechać wystawiania faktur uproszczonych i wystawiać faktury zwykłe na żądanie.