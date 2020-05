Wydłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego z powodu epidemii

W obecnej sytuacji, związanej z epidemią COVID-19, wiele osób zostało zmuszonych do wzięcia zwolnień lekarskich z pracy. Niektóre osoby przebywały na takich zwolnieniach jeszcze przed epidemią i muszą je wciąż przedłużać. Problem dotyczy szczególnie tych osób, które zbliżają się do 180 dnia pobytu na zwolnieniu. Czy w obecnej sytuacji nie należałoby przedłużyć okresu przysługiwania takiego zasiłku do czasu zakończenia się pandemii? - zastanawia się poseł w zapytaniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.