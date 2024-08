Wydawanie orzeczeń i kontrola zaświadczeń lekarskich. Będzie duża nowela

Wprowadzenie zmian przewidują założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

„Projektowane rozwiązania dotyczą wdrożenia rozwiązań zapewniających sprawną i efektywną realizację ustawowych zadań ZUS związanych z wydawaniem orzeczeń i kontrolą zaświadczeń lekarskich” – czytamy w założeniach projektu nowelizacji.

Zgodnie z założeniami, nowelizacja wprowadzi przede wszystkim jednolite przepisy ws. zasad i trybu wydawania m.in. orzeczeń dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Postępowania orzecznicze będą ustandaryzowane we wszystkich rodzajach spraw. Co ważne, szykowane zmiany nie wpły...