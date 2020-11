Wydatki osobiste przedsiębiorcy. Czasem koszt, a czasem nie

Wydatek na zakup aparatu słuchowego ma na celu ochronę zdrowia i poprawę jakości życia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym, które nie można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej. W sytuacji istnienia wady słuchu, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu aparatu słuchowego niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.