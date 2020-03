Wydatki na zakup paliwa a ryczałt - fiskus musiał zmienić zdanie

Spółka dysponuje flotą samochodów służbowych, które udostępnia pracownikom do celów realizacji ich zadań służbowych. Zasady korzystania z samochodów służbowych określa wewnętrzna instrukcja oraz zawierane z pracownikiem porozumienie o warunkach korzystania z samochodu służbowego. Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu?

Zgodnie z ww. dokumentami spółka pokrywa następujące koszty związane eksploatacją samochodów służbowych:

koszty paliwa;

koszty zakupu oleju silnikowego;

koszty zakupu płynu do spryskiwaczy;

koszty myjni i odkurzania.

Powyższy katalog będzie mógł, w uzasadnionych wypadkach, ulec ewentualnemu rozszerzeniu.

W celu pokrycia kosztów eksploatacyjnych pracownik otrzymuje kartę paliwową, która uprawnia go do zapłaty m.in. za paliwo, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, myjnię.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził w wydanej interpretacji indywidualnej, że kwota ryczałtu nie obejmuje kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. W sytuacji zatem, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła do Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z 9 sierpnia 2017 r. sygn. akt I SA/Wr 529/17), a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 24 października 2019 r. sygn. akt II FSK 3847/17).

W opinii NSA, przepis art. 12 ust. 2a ustawy o PIT nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, ...