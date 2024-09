Wydatki na zaadoptowanego psa mogą być kosztem firmy

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, ze względu na to, że pies będzie pilnował mieszkania, w którym przedsiębiorczyni prowadzi działalność gospodarczą - czyli będzie ochraniał majątek związany z działalnością gospodarczą, to za koszt uzyskania przychodu można uznać wydatki związane z utrzymaniem psa w związku z pełnieniem przez niego funkcji stróżujących (zapobieganie kradzieży sprzętu lub dokumentacji) - czyli wydatki związane z zabezpieczeniem źródła przychodu z działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się przedsiębiorczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi księgowo-doradcze. Usługi te świadczy, w zależności od potrzeb, w domu lub u klienta. Obecnie mieszka w kamienicy, która w tej chwili nie posiada żadnego zabezpieczenia domofonem, a drzwi z klatki nie są w żaden sposób zamykane, dlatego też każdy może wejść na wspólną część posesji. W mieszkaniu nie posiada również żadnego alarmu, ani monitoringu. Z racji wykonywanej działalności, w domu posiada sprzęt niezbędny do pracy, jak i dokumenty. Oprócz zasobów firmowych, przedsiębiorczyni weszła w posiadanie sprzętu firmowego klienta (laptop) oraz dokumentów księgowych, które aktualnie są przez nią rozliczane. Jak zaznaczyła przedsiębiorczyni we wniosku, w przyszłości, wraz z rozwojem firmy, ilość dokumentów będzie większa, a jeśli kolejny klient będzie chciał, aby pracowała na jego sprzęcie firmowym, również będzie to trzymane w domu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa posiadłości i przetrzymywanych zasobów firmowych w mieszkaniu, w maju 2024 r. przedsiębiorczyni postanowiła zaadoptować psa ze schroniska w celach ochronnych. Pies to suka (mieszaniec), w typie pitbulla. Jest to średniej wielkości pies, którego chciałaby wyszkolić do obrony mienia firmowego. Do kosztów utrzymania przedsiębiorczyni zamierza zaliczyć koszty niezbędne do jego utrzymania i wpływu na jego zdrowie. Są to koszty związane z leczeniem i opieką weterynaryjną (weterynarz, lekarstwa i suplementy), wyspecjalizowanym szkoleniem, szczególnie skupionym na obronie majątku, wyżywieniem oraz a...