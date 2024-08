Wydatki na budowę budynku gospodarczego w kosztach firmy

Wydatki poniesione na budowę budynku gospodarczego, którymi mogą być (zużyte do wytworzenia środków trwałych): rzeczowe składniki majątku, wykorzystane usługi obce, koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, będą powiększały wartość początkową tego budynku gospodarczy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który zamierza wybudować na działce budowlanej - stanowiącej jego własność - budynek gospodarczy (PKOB: 127 - Pozostałe budynki niemieszkalne). Budynek ten będzie stanowił jego własność, będzie trwale związany z gruntem oraz nie będzie związany z budynkiem mieszkalnym znajdującym się na tej samej działce). Po zakończeniu budowy przedsiębiorca zamierza wprowadzić budynek do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

Przedsiębiorca dodał, że wydatki na budowę budynku:

nie zostały/nie zostaną mu zwrócone,

nie obejmowały/nie obejmują/nie będą obejmować: wartości własnej pracy jego, jego małżonki/małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.



W związku z powyższym przedsiębiorca zadał pytanie, czy ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów - poprzez odpisy amortyzacyjne - poniesionych wydatków na budowę budynku gospodarczego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z przytoczonego przepisu wynika więc, że środki trwałe podlegają amortyzacji, o ile spełniają następujące warunki: