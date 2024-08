Wydatek na zakup oczyszczacza powietrza nie może być kosztem

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z tworzeniem treści wideo na portale internetowe. Jak wskazał, jakość powietrza w zurbanizowanych miastach w obecnych czasach nie należy do najlepszych i najzdrowszych, zwłaszcza w wielkich miastach, przez co miasta położone blisko są bezpośrednio narażone na niebezpieczne związki w powietrzu. Utrzymanie dobrego poziomu czystości powietrza w pomieszczeniu nie jest aktualnie możliwe bez dodatkowych urządzeń technologicznych takich jak oczyszczacz powietrza. Zła jakość powietrza i duża ilość kurzu unoszącego się w nim, a także dymu z sąsiednich ogrodów gdzie rozpalane są grille oraz ogniska, przyczynia się do skracania żywotności sprzętu komputerowego i sprzętu wideo używanego w firmie. Dzięki oczyszczaczowi powietrza komputer i inne sprzęty nie przytykają się kurzem, nie ulegają przegrzaniu, czy spowolnieniu, nie wymagają częstego serwisowania, a także w tle planu nagraniowego nie lata kurz widoczny na ujęciach wideo. Oczyszczacz będzie używany tylko w miejscu pracy.

Przedsiębiorca dodał, że choruje na astmę, co nie sprzyja wielogodzinnej pracy przy komputerze i sprzęcie wideo w warunkach z zanieczyszczonym powietrzem, co ma swoje medyczne uzasadnienie - najczęstszymi chorobami powodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza są: astma, przewlekłe choroby płuc, stany zapalne dróg oddechowych, nowotwory, choroby serca oraz układu nerwowego.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy zakup oczyszczacza powietrza może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji stwierdził:

Skoro jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustaleni...