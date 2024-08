Wspólna lokata małżonków. Jak rozliczyć w PIT uzyskane odsetki?

Podatnik przewiduje, że w najbliższym czasie stanie się właścicielem większej ilości gotówki, która będzie związana ze zbyciem jego działalności gospodarczej. Środki uzyskane z tego zbycia, po ich opodatkowaniu i przejęciu do majątku prywatnego, małżonkowie wprowadzą na wspólną lokatę bankową. Czy podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania i wykazania w swoim rocznym zeznaniu PIT od połowy uzyskanych odsetek?

Podatnik dodał, że planuje, że rachunek lokaty zostanie otwarty i będzie prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii. Przedmiotowa lokata wspólna należy do takich produktów bankowych, w których prawo do poboru środków pieniężnych znajdujących się na wspólnej lokacie ma każdy z małżonków - oboje są traktowani przez bank jako współposiadacze środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku lokaty, współuprawnieni do ich poboru, oboje posiadają równy i nieograniczony dostęp do środków znajdujących się na lokacie. Środki zgromadzone na rachunku lokaty mogą w całości zostać zdeponowane przez podatnika, albo jedynie tylko stanowić zasadniczą ich część, w pozostałej części będąc następstwem wpłat dokonanych na lokatę przez jego małżonkę. Podatnik zaznaczył również, że z małżonką posiadają wspólność majątkową.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 analizowanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

W świetle art. 30a ust. 9 tej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych ...