Wsparcie dla rolników ma pomóc w walce z wysoką inflacją

Wprowadzane mechanizmy wsparcia dla polskiej wsi pomogą w ograniczaniu negatywnych skutków wysokiej inflacji – przekonuje rząd. W ramach pomocy wprowadzane są m.in. dopłaty do nawozów, przy jednoczesnej obniżce opodatkowania podatkiem VAT. Rząd zakłada, że na mechanizmach wspierających gospodarstwa rolne skorzystają wszyscy Polacy, którzy będą w efekcie płacić mniej za żywność.

– Mamy do czynienia ze straszną wojną na Ukrainie. Ona też wpływa na zjawiska i zdarzenia gospodarcze. Mamy do czynienia z wzrostem cen paliw – to przekłada się na koszty produkcji. Mamy wzrost cen nawozów, bo są wysokie ceny gazu – wskazał szef rządu, Mateusz Morawiecki.

W ramach ostatniej tarczy rząd zdecydował się m.in. na szybką obniżkę VAT na nawozy. W pakiecie wspierającym rolników znajdują się także dopłaty do nawozów, dopłaty powyżej średniej unijnej dla ...