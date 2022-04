Wsparcie dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy będzie dłuższe

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. specustawy o pomocy Ukrainie w związku z wojną wywołaną przez Rosję. Okres wypłaty świadczenia dla polskich rodzin zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy ma zostać wydłużony o 60 dni (do maksymalnie 120 dni). Świadczenie to wynosi 40 zł od osoby dziennie.