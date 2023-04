Wsparcie dla niepełnosprawnych. Nowe świadczenie od 2024 r.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, które ma być wypłacane od 1 stycznia 2024 r. Nowy typ świadczenia będzie skierowany do osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia wyniesie od 50 proc. do 200 proc. wysokości renty socjalnej. Wsparcie ma kosztować budżet państwa łącznie ok. 3,5 mld zł.