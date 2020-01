WSA. Zwrot za jazdy lokalne bez PIT tylko dla uprzywilejowanych

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Zaliczyć do nich należy również wypłacany pracownikowi zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Zwrot ten, przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia od podatku. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych pracowników, dla których inne ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu.