WSA. Zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu z PIT

Dokonany przez pracodawcę na rzecz pracowników zwrot poniesionych kosztów w postaci ryczałtu, z tytułu wykorzystywania, na podstawie zawartej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi po stronie tych pracowników przychód podlegający opodatkowaniu, do którego nie ma zastosowania zwolnienie z podatku. W związku z tym na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika.

Z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej zwrócił się Urząd Miasta (UM). Wniosek dotyczył opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu pracownikom kosztów używania samochodów prywatnych w jazdach lokalnych. UM wyjaśnił, że zawiera z wybranymi pracownikami umowy cywilnoprawne dot. używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Czynności wykonywane przy użyciu samochodów prywatnych są zawsze w interesie pracodawcy. Stawka za 1 km przebiegu nie przekracza stawki maksymalnej wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów następuje w formie miesięcznego ryczałtu stanowiącego iloczyn limitu przyznanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu pomniejszony za dni, w których pracownik był nieobecny w pracy lub nie używał samochodu prywatnego do celów służbowych, na podstawie przedłożonego przez pracownika oświadczenia.

UM zapytał, czy ryczałt wypłacany pracownikom z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych winien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Urzędu, świadczenie to nie powinno stanowić przychodu i tym samym nie powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w związku z używaniem samochodu do celów służbowych jest w rzeczywistości rekompensatą kosztów, jakie pracownik ponosi w interesie pracodawcy. Ponieważ pracownik nie otrzymuje korzyści majątkowej, ani nie oszczędza wydatków, wypłata tego świadczenia powinna być dla pracownika obojętna podatkowo.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Miasta. Jak stwierdził organ w wydanej interpretacji, dokonany przez UM na rzecz pracowników zwrot poniesionych kosztów w postaci ryczałtu, z tytułu wykorzystywania, na podstawie zawartej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi po stronie tych pracowników przychód podlegający opodatkowaniu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). W związku z tym na Urzędzie Miasta ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 32 ust. 1 u.p.d.o.f.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Urząd wniósł o uchylenie ww...