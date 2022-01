WSA. Zwrot kosztów za służbowe przejazdy taksówkami bez PIT

We wniosku o interpretację szpital wyjaśnił, że zwraca pracownikom w całości koszty związane z delegacją służbową pracownika, w tym zwrot za przejazdy taksówką. W przeważających sytuacjach dotyczy to transportu materiału do przeszczepu szpiku. Sporadycznie z przejazdów taksówkami na konferencję na terenie województwa pomorskiego korzysta dyrektor lub zasępcy dyrektora. Zwracane są koszty transportu taksówkami z dworca/lotniska do siedziby firmy lub domu.

Szpital chciał wiedzieć, czy służbowe przejazdy taksówkami finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu. Jego zdaniem - nie.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwrot kosztów przejazdu taksówkami stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Przychód ten może natomiast korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ww. ustawy wyłącznie w sytuacji zwrotu udokumentowanych kosztów przejazdu taksówkami pracownikom w podróży służbowej korzystającym z takiego przejazdu w miejscowości docelowej (innej niż miejscowość rozpoczęcia podróży) w związku z uzasadnioną potrzebą w celu przewiezienia materiału do przeszczepu.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną:

Zdaniem sądu opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej kwoty zwrotu wydatków za służbowe przejazdy taksówkami, nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. i powinny być neutralne podatkowo, albowiem pracownik nie uzyskuje żadnej realnej korzyści majątkowej, a jedynie zwrot kosztów jakie poniósł opłacając przejazd taksówką. Przedmiotowy zwrot kosztów nie stanowi dla pracownika "korzyści", a jedynie rekompensatę kosztów, których pracownik nie poniósłby, gdyby nie wyraźne działanie w interesie pracodawcy. Zatem zwrot taki nie stanowi przychodu pracownika podlegające...