WSA. Zwolnienie ze stosowania kas w przypadku sprzedaży wysyłkowej

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej m.in. poprzez sklep internetowy będący jej własnością. Towary sprzedawane w sklepie internetowym nie stanowią towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana według wyboru klienta:

przy użyciu systemu płatności Przelewy24,

przez tradycyjny przelew internetowy na konto bankowe wskazane na fakturze lub w treści wiadomości mailowej.

Obecnie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, spółka rozważa, aby umożliwić klientom odbiór towarów w innych lokalizacjach, aniżeli wyłącznie udostępnionych przez operatora logistycznego, w wybranych miejscach położenia paczkomatów. Sprzedawca udostępniać będzie mapę aktualnie obsługiwanych punktów odbioru, która będzie widoczna po wybraniu opcji dostawy. Zamówione towary będą dostarczane do określonego punktu odbioru (np. paczkomat, siedziba spółki, magazyn, czy też inne miejsce wskazane przez klienta jako właściwe do doręczenia zamówionych towarów). Towary będą dostarczane za pośrednictwem firmy (bądź osoby zatrudnionej w spółce) trudniącej się wysyłką lub transportem towarów (firmy kurierskiej lub innej świadczącej usługi z zakresu wysyłki/transportu towarów), do miejsca wybranego jako punkt odbioru.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy jest ona uprawniona do nieewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wskazanych powyżej przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym, zrealizowały płatność on-line oraz dokonały odbioru towaru w wybranym przez siebie punkcie odbioru. Zdaniem spółki - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednak oddalił skargę spółki:

WSA przypomniał, że regulacja zawarta w treści § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pozwala na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia zwolnienie to stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia).

W poz. 36 załącznika do rozporządzenia wyszczególniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: