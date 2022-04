WSA. Zwolnienie podmiotowe VAT. Usługa na części samochodowej to nie jej dostawa

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że wykonuje usługi tzw. tuning kierownicy. Wykonuje modyfikację na oryginalnie fabrycznej okrągłej kierownicy trzy- lub czteroramiennej i spłaszcza ją z dołu lub z góry. Kierownica po modyfikacji jest na nowo obszywana. Dodatkowo modyfikacja może zawierać wykonanie bicepsów górnych i dolnych, wąsów, tricepsów. Modyfikacja jest wykonywana na materiale powierzonym od klienta. Z uwagi na długi okres oczekiwania, 4 do 5 tygodni, przedsiębiorca wykonuje również modyfikację na kierownicach, które wcześniej zakupił i ma na stanie. Po wykonaniu usługi i dostarczeniu kierownicy do klienta - klient odsyła swoją starą kierownicę. Na dzień dzisiejszy PKD firmy to 29.32.Z.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy może prowadzić działalność gospodarczą i korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. W jego opinii - tak. Jego działalność nie polega na handlu częściami samochodowymi tylko wykonuje usługę na części samochodowej. Usługa jest wykonywana na materiale powierzonym od klienta lub na kierownicy w zastępstwie, które posiada na stanie do modyfikacji. Po wykonaniu usługi klient odsyła swoją starą kierownicę, po wymianie na nową.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że przedsiębiorca nie ma racji. Organ przypomniał, że ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie korzysta podatnik dokonujący m.in. sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Zdaniem organu, z opisu sprawy wynika, że przedsiębiorca dokonuje, m.in. dostawy (sprzedaży) odpowiednio zmodyfikowanych kierownic. Dotyczy to sytuacji, gdy dokonuje modyfikacji kierownicy, którą sam zakupił i ma na stanie. Zatem, według Dyrektora KIS, nie jest to nabycie towaru (kierownicy) na rzecz i w imieniu konkretnego klienta, w celu jego przerobienia. Inaczej mówiąc, w takim przypadku, nie ma miejsca usługa na majątku powierzonym przez klienta, lecz jest wykonywana praca na materiale własnym. Następnie, taki zmodyfikowany towar, jest przedmiotem dostawy. Fakt, że klient odsyła swoją starą kierownicę bez znaczenia. Jest to bowiem sposób rozliczenie transakcji i jako tako nie zmienia jej charakteru jako dostawy części samochodowej.

Przedsiębiorca nie zgodził się z powyższym i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił zaskarżoną interpretację:

WSA wskazał, że z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g u.p.t.u. wynika, że zwolnień, o który...