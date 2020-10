WSA. Zniesienie współwłasności: Kiedy PCC?

Do urzędu skarbowego wpłynęło pismo podatniczki zawierające wniosek o zwrot nienależnie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sądowego zniesienia współwłasności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu. Jej zdaniem, w rezultacie zniesienia współwłasności na podstawie wyroków sądowych nie nabyła rzeczy ani praw majątkowych ponad orzeczony tymi wyrokami udział w spadku lub we współwłasności i dlatego stosownie do art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.) nie ciąży na niej obowiązek podatkowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił podatniczce stwierdzenia nadpłaty w PCC. Organ stwierdził, że w wyniku zniesienia współwłasności podatnik nabyła rzeczy o wartości rynkowej ponad wartość udziału we współwłasności co stanowiło podstawę do opodatkowania i dlatego należało odmówić stwierdzenia nadpłaty.

Sprawa ostatecznie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

WSA wyjaśnił, że w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f u.p.c.c., podatkowi temu podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podatkowi temu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c. podlegają również orzeczenia sądu, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 4 pkt 5 u.p.c.c. ciąży przy u...