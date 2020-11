WSA. Złożenie zeznania SD-3 to nie "powołanie się"

Złożenie zeznania, w sytuacji braku obowiązku prawnego, jest oczywiście dopuszczalne i co więcej, co do zasady, przyczynia się do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku, nie może jednak pociągać negatywnych, z punktu interesów podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodować przedłużenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania poprzez doręczenie stosownej decyzji. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w listopadowym wyroku.