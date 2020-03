WSA. Zaległe składki ZUS nie są przychodem pracownika

Podatnik wniósł skargę na wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS.

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wyjaśnił, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od października 2014 r. do października 2016 r. świadczył usługi w zakresie zarządzania na rzecz spółki X. W 2018 r. spółka skorygowała deklaracje ZUS za przeszłe okresy i zapłaciła zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu kontraktu menadżerskiego. Jednocześnie spółka wystąpiła do podatnika z roszczeniem o zwrot zapłaconych składek. W 2019 r. podatnik otrzymał za 2018 r. PIT-11 (dot. zapłaconych za zleceniobiorcę składki ZUS).

Podatnik chciał wiedzieć czy zapłacone przez spółkę składki ZUS stanowią dla niego przychód, a jeśli tak, to z jakiego źródła przychodu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach podlega on opodatkowaniu. Jego zdaniem, zapłacone przez spółkę (płatnika) składki ZUS niepotrącone z wynagrodzenia, nie stanowią dla niego przychodu do opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, przychód powstały w związku z zapłatą w 2018 r. przez płatnika składek, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków podatnika, należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Uiszczając bowiem za osobę, która była zatrudniona na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem zaległe składki na ubezpieczenie społeczne (należne z tytułu uzyskiwanego przez świadczącego dochodu usługi na podstawie umowy) płatnik reguluje zobowiązanie podatnika ...