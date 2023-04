WSA: Wznowienie postępowania po orzeczeniu ETS w sprawie stawki VAT 5%

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca) Sędziowie: SWSA Tadeusz Haberka SWSA Dagmara Stankiewicz-Rajchman po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 23 lutego 2023 r. sprawy ze skargi R.L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 31 maja 2022 r. nr 0201-IOV-12.4103.15.2022 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2018 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia 16 lutego 2022 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. Postępowanie przed organami podatkowymi.

1.1. Przedmiotem skargi R. L. (dalej Strona/ Skarżący) jest decyzja z dnia 31 maja 2022 r. nr 0201-IOV-12.4103.15.2022 utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna (dalej organ podatkowy pierwszej instancji) z dnia 16 lutego 2022 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021 w sprawie odmowy uchylenia w całości decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r. nr 0224-SPV.4103.1.2020/129768/2020.

1.2. Pismem z dnia 4 lipca 2021 r. Strona złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 10 września 2020 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, co do zasadności stosowania stawki VAT 5% w 2018 r. w zakresie sprzedawanych przez Stronę posiłków. Zdaniem Strony, TSUE orzekając w analogicznej sprawie stwierdził, że zastosowanie powinna mieć stawka VAT 5%, powołując takie same argumenty jakie zostały przywołane przez Stronę w odwołaniu od decyzji wydanej przez organ podatkowy pierwszej instancji w zwykłym postępowaniu podatkowym. Strona wskazała, że zasadne jest ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż w związku z wydaną decyzją dokonała ona nadpłaty podatku, podczas gdy, stosowana przez nią stawka VAT 5%, zgodnie z orzecznictwem TSUE była stawką prawidłową.

1.3. Postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r. organ podatkowy pierwszej instancji wznowił postępowanie podatkowe zakończone decyzją ostateczną z dnia 10 września 2020 r. na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej O.p.) w oparciu o wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, który ogłoszono w dniu 14 czerwca 2021 r. w Dz. Urz. UE Nr C 228.5/1 (dalej przedmiotowy wyrok TSUE).

1.4. W decyzji z dnia 26 sierpnia 2021 r. nr 0224-SPV.4103.123.2021 organ podatkowy pierwszej instancji odmówił uchylenia ostatecznej decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r.

Odwołał się do treści sentencji wyroku TSUE i treści sentencji pytania prejudycjalnego skierowanego przez NSA. Wskazał, że TSUE, odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu krajowego nie zakwestionował prawidłowości transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr L 347, s. 1; dalej dyrektywa VAT) w zakresie zastosowania stawek obniżonych (art. 98 ust. 1 i 2 dyrektywy VAT w związku z załącznikiem nr III). Tym samym jak stwierdzono w decyzji z dnia 10 września 2020 r. przepisy ustawy dotyczące obniżonych stawek podatku jednoznacznie odwołujących się do symboli przypisanych towarom i usługom w PKWiU nie są kwestionowane przez władze unijne.

Wskazano, że w uzasadnieniu ww. decyzji podkreślono, że stosowana przez przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.; dalej ustawa o VAT) klasyfikacja statystyczna nie rozstrzyga o zakwalifikowaniu czynności do dostawy lub usługi, ani o wysokości podatku, ale jest narzędziem służącym do precyzyjnego określenia grupy towarów i usług objętych stawką obniżoną. Prawo do takiego doprecyzowania daje wspomniany art. 5a ustawy o VAT oraz art. 98 ust. 2 i 3 dyrektywy VAT.

Z objaśnień PKWIU wynika, że klasa 10.85 obejmuje gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe. Natomiast klasa ta nie obejmuje m.in. usług przygotowania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

W decyzji z dnia 10 września 2020 r. organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że o wysokości stawki VAT decyduje zasadniczo przyporządkowanie danego świadczenia (towaru lub usługi) do odpowiedniego grupowania odpowiedniej klasyfikacji. Polskie przepisy przewidują stosowanie do produktów żywnościowych dwóch stawek VAT 5 % i 8%.

Powołane w decyzji z dnia 10 września 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2350 ze zm.; dalej rozporządzenie wykonawcze MF) przewiduje, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, który to pkt 7 stanowi, iż są to m.in. usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56). Zakres pojęcia "usługi związane z wyżywieniem" (PKWiU ex 56) obejmuje czynności wymienione w załączniku nr III do dyrektywy VAT (pkt 1 i pkt 12a), tj. środki spożywcze i usługi restauracyjne i cateringowe. Te ostatnie wiążą się z dostarczeniem produktów spożywczych gotowych do bezpośredniego spożycia.

W przypadku zaś zaklasyfikowania danej transakcji w grupowaniu PKWiU 56 właściwą stawką podatku będzie stawka VAT w wysokości 8 % i to niezależnie, czy dana transakcja jest uznawana za dostawę towarów czy też za świadczenie usługi - według klasyfikacji TSUE. Organ podatkowy pierwszej instancji odwołał się do pktu 40 przedmiotowego wyroku TSUE i podkreślił swobodę ustawodawcy w kształtowaniu stawek obniżonych.

Podkreślono, że posiłki sprzedawane przez Stronę, jak stwierdzono w decyzji z dnia 10 września 2020 r., przygotowane na miejscu i przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji nie mogą korzystać ze stawki VAT 5%, gdyż nie zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.85. Sprzedawane przez Stronę gotowe posiłki nie są bowiem ani zamrażane, ani pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż (co ustalił materiał dowodowy).

Oferowana pizza była produktem w pełni przyrządzonym i serwowanym jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, co jest kluczowym argumentem na rzecz zakwalifikowania wykonywanych przez Stronę czynności do działu PKWiU 56 – usługi związane z wyżywieniem. Sprzedaż gotowego do spożycia produktu będzie klasyfikowana pod numerem PKWiU i opodatkowana stawką VAT 8 % nawet, gdy mamy do czynienia z dostawą towarów, a podatnik nie świadczy dodatkowych usług poza tymi, które są niezbędne do przygotowania produktu i sprzedaży towarów.

W związku z powyższym organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że przedmiotowy wyrok TSUE nie stanowi kwalifikowanej wady wymienionej w art. 240 § 1 pkt 11 O.p. z uwagi na fakt, że zdaniem organu podatkowy pierwszej instancji, przedmiotowy wyrok TSUE nie wpływa na treść wydanej decyzji.

1.5. Na skutek wniesionego odwołania, decyzją z dnia 8 listopada 2021 r. nr 0201-IOV-12.4103.64.2021 organ odwoławczy uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 26 sierpnia 2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem organu odwoławczego, organ podatkowy pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich aspektów poruszanych przez TSUE w ww. wyroku zwłaszcza tych dotyczących usług wspomagających i zachowania konsumenta. Stąd też zalecono aby w ponownie prowadzonym postępowaniu organ podatkowy pierwszej instancji winien uwzględnić kryteria mające istotne znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji dokonywanych przez Stronę czynności z zastosowaniem opisanych przesłanek uznanych za istotne przez TSUE w wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314.

1.6. W powołanej na wstępie decyzji z dnia 16 lutego 2022 r. organ podatkowy pierwszej instancji ponownie odmówił uchylenia ostatecznej decyzji własnej z dnia 10 września 2020 r.

Wskazano, że działalność Strony polegała na dostawie gotowych do spożycia dań, które były przygotowane odrębnie dla każdego zamówienia w celu bezpośredniej konsumpcji, dostarczane w pojemnikach typowych dla tych produktów (opakowania do pizzy), przygotowanych ze świeżych produktów, które mogły być modyfikowane (w zależności od zamówienia), przygotowanych od początku w lokalu należącym do Strony, i które były dostępne (do zamówienia z dostawą) jedynie w tym lokalu (produkt niestandardowy). W tych warunkach, klient otrzymuje posiłek, który nie wymaga już dalszej obróbki termicznej, gdyż posiłek ten został przygotowany właśnie w procesie usługi gastronomicznej.

Zdaniem organu podatkowy pierwszej instancji Strona przygotowała gotowe do spożycia dania bez usług wspomagających. Gotowych do spożycia dań nie należy mylić z gotową żywnością, która została sklasyfikowana w Dziale PKWiU 10.85. "Gotowe posiłki i dania". Dania gotowe dostępne w sklepach nie są towarem podobnym do dania gotowego sprzedawanego w placówce gastronomicznej, po uprzednim jego przetworzeniu, niezależnie czy towar ten jest sprzedawany do spożycia "na zewnątrz" czy w ramach usługi restauracyjnej czy cateringowej.

Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji ustalenia, których dokonał TSUE w przedmiotowym wyroku ma znaczenie jeśli wysokość stawki VAT jest uzależniona od wcześniejszego rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy świadczeniem usług. Określone w ww. wyroku TSUE kryteria pozwalają na stwierdzenie, czym jest usługa restauracyjna. Powyższe rozróżnienie na dostawę towarów i świadczenie usług ma znaczenie tylko w zakresie miejsca świadczenia i momentu powstania obowiązku podatkowego.

W polskim porządku prawnym jednak ustalenie, czy dana czynność jest dostawą czy świadczeniem usług w gastronomii, w zakresie określenia wysokości stawki VAT, w sytuacji, gdy zawsze mamy do czynienia z gotowym do spożycia produktem, nie ma znaczenia, gdy ta czynność zawsze jest objęta stawką VAT 8%. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji polska implementacja dyrektywy VAT nie została zakwestionowana w ww. wyroku TSUE, to zasady, które stoją u podstaw stosowania właściwej stawki VAT, nie mogą być pomijane.

W związku z powyższym uznano, że stawką VAT 8% są objęte wszystkie towary sprzedawane przez placówki gastronomiczne, które zostały uprzednio przetworzone w celu bezpośredniej konsumpcji. Zatem uznano, że brak było podstaw do uchylenia decyzji ostatecznej na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 O.p.

1.7. Na skutek wniesionego odwołania, organ odwoławczy w powołanej na wstępie decyzji utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji wraz z argumentacją w niej zawartą.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zaskarżono w całości ww. decyzje organu odwoławczego. Zarzucono naruszenie:

- art. 245 § 1 pkt 1 w zw. z art. 240 § 1 pkt 11 O.p. poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że w niniejszej sprawie nie zaistniała przesłanka do wznowienia postepowania z uwagi na bezpodstawne przyjęcie, że wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314 nie wpływa na treść decyzji ostatecznej organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 10 września 2020 r. ;

- art. 122 O.p. w zw. z art. 191 O.p. poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i niewyjaśnienie okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego i uznania, że Skarżący dokonywał świadczenia usług, a nie dostawy towarów. W związku z powyższym wniesiono o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji i zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi wskazano, że czynności wykonywane przez Stronę powinny być opodatkowane stawką VAT 5%. Strona neguje możliwość pomijania przez organ podatkowy wytycznych wypływających z wyroku TSUE. Zdaniem Skarżącego organ podatkowy zbagatelizował najistotniejsze kwestie w świetle ww. wyroku TSUE a więc charakter i zakres usług towarzyszących dostawie gotowej żywności, co należy oceniać z punktu widzenia klienta. Natomiast odnoszenie się do klasyfikacji statystycznej nie powinno mieć znaczenia.

2.2. W odpowiedzi na skargę podtrzymano swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i oddalono skargę.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

3.1. Skarga jest zasadna albowiem należy uznać, że w sprawie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego, a w konsekwencji prawa procesowego mających, w tym istotny, wpływ na wynik sprawy.

3.2. Przedmiotem sporu między stronami jest kwestia wznowienia postępowania podatkowego w przedmiocie VAT za 2018 r. na skutek wydania przez TSUE wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU:C:2021:314, a tym samym ocena czy realizuje się przesłanka przewidziana w treści art. 240 § 1 pkt 11 O.p.

Zdaniem Skarżącego taka przesłanka do wznowienia postępowania podatkowego zaistniała, co powinno skutkować uchyleniem decyzji ostatecznej z dnia 10 września 2020 r., w której organy podatkowe obu instancji zastosowały stawkę VAT 8% w miejsce stawki VAT 5% od dostawy pizzy. Odmiennego zdania jest organ odwoławczy. W tak zarysowanym sporze rację należało przyznać Skarżącemu.

3.3. W myśl art. 240 § 1 pkt 11 O.p. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. Stosownie zaś do treści art. 241 § 2 pkt 2 O.p. wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1 pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli idzie o przedmiotowy wyrok TSUE to jego treść ogłoszono w dniu 14 czerwca 2021 r. w Dz. Urz. UE Nr C 228.5/1. Zatem żądanie Skarżącego zawarte we wniosku z dnia 4 lipca 2021 r. zostało złożone w terminie przewidzianym w treści art. 241 § 2 pkt 2 O.p.

3.4. Wobec treści art. 240 § 1 pkt 11 O.p. należy wskazać na parę kluczowych zagadnień wstępnych pozwalających na lepsze zrozumienie tej przesłanki wznowienia postępowania podatkowego.

3.5. Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U.2004 Nr 90 poz. 864/30; dalej TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Stosownie zaś do treści art. 4 ust. 3 TUE zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. W myśl art. 19 ust. 1 zdanie drugie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. W myśl art. 26 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004 Nr 90 poz. 864/2; dalej TFUE) Unia przyjmuje środki w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów (art. 26 ust. 2 TFUE). W myśl art. 113 TFUE Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. W myśl art. 267 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału [...].

3.6. Jak to było wielokrotnie podkreślane w orzecznictwie TSUE, art. 19 TUE, w którym skonkretyzowano zasadę państwa prawnego wyrażoną w art. 2 TUE, powierza sądom państw członkowskich i Trybunał...