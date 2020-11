WSA. Wynajem samochodu nie zawsze ze 100% odliczeniem VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że spółka nie miała prawa do odliczenia 100% podatku zawartego w ratach leasingowych auta, nawet jeśli następnie je wynajęła, lecz nie jest to przedmiotem jej podstawowej działalności, gdyż przedmiotem podstawowej działalności spółki jest chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów.

Organ odwoławczy stwierdził natomiast, że przedmiotowy samochód nie służył wyłącznie celom związanym z działalnością gospodarczą spółki w rozumieniu art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Z akt sprawy nie wynika też, by elementem działalności gospodarczej spółki był komercyjny wynajem pojazdów samochodowych osobom trzecim lub pracownikom na zasadach rynkowych. Zdaniem organu, nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie zaszły przesłanki do uznania, że pojazd samochodowy był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej spółki, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Spółka nie prowadziła ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce nie przysługiwało więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę spółki.

Sąd podzielił stanowisko organu, że...