WSA. Ulga termomodernizacyjna: Lepiej później niż za wcześnie

W lutym 2021 r. podatnik złożył korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019, sporządzoną na formularzu PIT-37, w której w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczył od dochodu wydatki związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym jeszcze w budowie, udokumentowanych fakturą z listopada 2019 r. na kwotę 31 000 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował to odliczenie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US. W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że odmówił podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi przewidzianej art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako "u.p.d.o.f."), z uwagi na fakt, iż nabywając i instalując panele fotowoltaiczne w ramach budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie spełnił wszystkich przesłanek warunkujących prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, tj. konieczności powiązania wydatku związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z budynkiem, który już istnieje i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Podatnik wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który jednak ją oddalił:

WSA zauważył, że jak z tego wynika z przepisów dot. tzw. ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f., ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko wtedy, gdy w wyniku przedsięwzięcia dochodzi do "ulepszenia" (w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków), wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku...