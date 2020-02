WSA. Ulga rehabilitacyjna: Ważna jest data ustalenia stopnia niepełnosprawności

Co do zasady, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności musi być już bowiem ustalony na dzień poniesienia wydatków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytał, czy w roku podatkowym 2018, od miesiąca lipca 2018 r. może skorzystać z ulgi na zakup leków, w sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności uzyskał w marcu 2019 r. Jego zdaniem, stan jego zdrowia, stanowiący podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności umiarkowanego, zaistniał w czerwcu 2018 r. - dzień przeszczepu wątroby. Od tego dnia, aż do końca życia będzie musiał stale przyjmować leki immunosupresyjne. Z tego względu fakt formalnego zaliczenia do osób niepełnosprawnych dopiero w marcu 2019 r. nie ma znaczenia, gdyż decyduje stan niepełnosprawności, który zaistniał w czerwcu 2018 r.

Organ podatkowy uznał, że podatnik nie może dokonać odliczenia wydatków poniesionych w 2018 r. na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ wydatki te poniesione zostały przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jak również przed dniem wskazanym w nim jako data, od której istnieje ustalony stopień niepełnosprawności.

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W opinii WSA, rację ma organ interpretujący, że z powołanych przepisów ustawy o PIT wynika, iż osoba chcąca skorz...