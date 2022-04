WSA. Ulga na złe długi może być ograniczona czasowo, ale…

W styczniu 2021 r. podatnik złożył do Urzędu Skarbowego korekty deklaracji VAT-7 za październik i listopad 2016 r. oraz styczeń, luty i marzec 2017 r. wraz z uzasadnieniem przyczyn złożenia korekt tych deklaracji, w którym powołał się na wyrok TSUE w sprawie C- 335/19 opublikowany 7 grudnia 2020 r. Podatnik złożył również wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za ww. okresy rozliczeniowe. W złożonym wniosku wymienił faktury VAT, które wystawił na rzecz kontrahenta, a które nie zostały opłacone przez niego i z tytułu których podatnik dokonał korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za październik i listopad 2016 r. oraz styczeń, luty i marzec 2017 r. a Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy tę decyzję.

Organ odwoławczy stwierdził, że deklaracje korygujące wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik złożył w styczniu 2021 r., a zatem z przekroczeniem dwuletniego terminu od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. W niniejszej sprawie nie doszło zatem do spełnienie przez podatnika jednego z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi za złe długi, tj. zachowania dwuletniego terminu do złożenia korekty licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność.

W ocenie organu odwoławczego, z treści orzeczenia TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 wynika, że zapis art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), nie został uznany za niezgodny z prawem unijnym co oznacza, że przepis ten nadal obowiązuje i stanowi jeden z niezbędnych warunków formalnych do skorzystania z prawa do korekty, o której mowa w art. 89a u.p.t.u. Organ wyjaśnił, że wyrok TSUE z 15 października 2020 r. stanowi podstawę do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT w ramach tzw. ulgi za złe długi przez podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie odnosi się natomiast bezpośrednio do innych warunków niezbędnych do skorzystania z ulgi za złe długi, przede wszystkim faktu, że od daty wyst...