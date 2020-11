WSA. Ulga na dzieci: W konkubinacie to nie samotnie

Podatnikowi przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jeśli spełni warunki określone dla tej ulgi, a w szczególności, jeśli spełnia wymogi definicji osoby samotnie wychowującej dziecko, a także jeśli w trakcie roku podatkowego faktycznie samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców, wychowywał dziecko/dzieci. Skoro podatniczka wychowuje dziecko wspólnie z konkubentem, to nie "samotnie", nawet jeśli literalne brzmienie definicji zawarte w analizowanym przepisie może prowadzić do odmiennych wniosków.

Podatnik złożył zeznanie za rok 2018 - PIT-37, wybierając preferencyjny sposób opodatkowania przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Jednocześnie podatnik - w złożonym razem z zeznaniem załączniku PIT/O - wykazał, że przysługuje mu za cały rok podatkowy ulga na trójkę małoletnich dzieci. Następnie złożył korektę ww. zeznania, tym razem wykazując w załączniku PIT/O, że ulga ta przysługuje na piątkę małoletnich dzieci.

Naczelnik US wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. Ostatecznie Naczelnik określił podatnikowi wysokość dochodu za 2018 r. oraz wysokość nadpłaty za ten rok podatkowy, bez prawa do preferencyjnego rozliczenia przychodów/dochodów oraz bez możliwości doliczenia do jego dochodu, dochodu jednego z dzieci. W ocenie organu, dopiero od momentu uprawomocnienia się orzeczenia podatnik nabył władzę rodzicielską nad tym dzieckiem. W tej sytuacji skoro w 2018 r. nie spełniał przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 oraz art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), to nie mógł doliczyć do swoich dochodów, dochodu uzyskanego w 2018 r. przez to dziecko, jak również skorzystać w stosunku do niego z tzw. "ulgi prorodzinnej".

Z kolei dokonując oceny w zakresie wybranego przez podatnika sposobu opodatkowania dochodów, tj. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci Naczelnik stwierdził, że z materiału dowodowego wynika, że w 2018 r. podatnik pozostawał w nieformalnym związku z partnerką, z którą tworzył rodzinę, prowadził wspólne gospodarstwo domowe i wychowywał pięcioro małoletnich dzieci. Zatem, w opinii organu, nie przysługuje podatnikowi prawo do opodatkowania uzyskanych w 2018 r. dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnik US.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skardze podatnik wskazał, że posiada status cywilny "wdowca" i żyje w związku z partnerką. Nie są oni jednak małżeństwem. Jak następnie wskazał podatnik, jego partnerka jest opiekunem prawnym dla jego córki i chciała opodatkować się razem z nią. Organ podatkowy odmówił jej takiej możliwości twierdząc, że prawo to przysługuje wyłącznie rodzicom. Według podatnika, skoro badania potwierdziły jego ojcostwo, to jest rodzicem swojej córki od urodzenia, a pomieszkują razem od lipca 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjn...