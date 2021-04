WSA. Ulga mieszkaniowa: Wydatki na nieruchomość małżonka bez zwolnienia z PIT

W 2014 r. podatniczka na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego dokonała sprzedaży udziału wynoszącego ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Nieruchomość tę nabyła w 2011 r. w drodze postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie nabycia spadku. Podatniczka złożyła zeznanie PIT- 39 o wysokości osiągniętego dochodu za 2014 r., w którym wykazała kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości. Podatniczka wniosła odwołanie od tej decyzji, w którym domagała się jej uchylenia.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US. Dyrektor stwierdził, że sposób przeznaczenia przez podatniczkę środków pieniężnych na spłatę kapitału i odsetek kredytu zaciągniętego na budowę domu oraz zakup materiałów budowlanych na remont domu mieszkalnego położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka, a więc na cudzym gruncie, nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Nie będąc właścicielem (ani współwłaścicielem) gruntu podatniczka nie jest właścicielem (współwłaścicielem) budynku, a to oznacza, że nie ponosi wydatków na własny budynek mieszkalny, do którego posiada tytuł prawny i o którym jest mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f.

W ocenie Dyrektora, posiadanie z mężem wspólności majątkowej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz zamieszkiwanie razem, nie przesądza o kwalifikacji poniesionych wydatków do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu wskazanych wyżej uregulowań prawnych. Okoliczność, że budowa domu miała służyć zaspokojeniu jej celów mieszkaniowych sama w sobie nie wystarcza do przyznania zwolnienia podatkowego.

Nie zgadzając się z decyzją organu odwoławczego, podatniczka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę, domagając się uchylenia w całości decyzji organów obu instancji. Sąd jednak oddalił skargę podatniczki.

Zdaniem WSA, niewątpliwie poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe to poniesienie wydatku na budowę, remont budynku, spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu, który stanowi własność albo współwłasność podatnika w rozumieniu prawa cywilnego, przy czym zwolnienie przysługuje, jeżeli wydatki na ten właśnie cel zostały poczynione nie później niż w...