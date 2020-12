WSA. Tarcza antykryzysowa: Zwolnienia ze składek ZUS przy nadpłacie

Naruszeniem prawa jest, gdy w istotnej dla strony sprawie staje się ona adresatem rozstrzygnięcia opatrzonego niejasnym i lakonicznym uzasadnieniem. Nie jest przy tym rolą sądu administracyjnego wyręczanie organu w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia. To na organie spoczywa obowiązek prawidłowego uzasadnienia decyzji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

W kwietniu 2020 r. przedsiębiorca złożył do ZUS wniosek o zwolnienie go jako płatnika z opłacania należności z tytułu składek zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

Decyzją z czerwca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia ww. wniosku. W uzasadnieniu organ wskazał na regulację zawartą w art. 31zo ust. 1 powyższej ustawy i wyjaśnił, że należność za kwiecień 2020 r. została pokryta nadpłatą z wpłaty z lutego i marca 2020 r. Zatem, w ocenie ZUS, zachodzi w tym przypadku bezprzedmiotowość postępowania określona w art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.).

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W uzasadnieniu skargi przedsiębiorca podniósł, że spełnił wymóg przewidziany w ustawie w zakresie zwolnienia z opłacania składek. Wskazał, że został poinformowany przez ZUS o rozliczeniu jego wpłat na należności z tytułu obciążających go składek na dzień [...] grudnia 2019 r. ZUS niezasadnie zarachował posiadaną nadpłatę na opłacenie należności za kwiecień 2020 r. i to bez jego zgody i wiedzy. Zdaniem przedsiębiorcy, takie działanie ZUS narusza istotę regulacji prawnych zawartych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Jego wątpliwości budziło również postępowanie ZUS, który nie dokonał takiego zarachowania za marzec 2020 r. W ocenie przedsiębiorcy, zaskarżona decyzja w ogóle nie zawiera w tym wzglę...