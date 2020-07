WSA. Świadczenie usługi budowlanej z materiałem za granicą. Co z WDT?

We wniosku o interpretację przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyjaśnił, że w ramach tej działalności przyjął zlecenie wykonania na rzecz słowackiego inwestora z siedzibą w Słowacji, czynnego podatnika podatku od wartości dodanej, robót ogólnobudowlanych w budynku położonym na terytorium Słowacji. Zlecenie to obejmowało koordynację robót w tym obsługę budowy i sporządzanie zapotrzebowania na konieczne, a wynikające z frontu robót materiały. Przedsiębiorca nabył materiały do wykonania usługi na terytorium Polski od polskich dostawców, gdyż otrzymuje przy zakupie rabaty ze względu na stałą z nimi współpracę. Materiały nabywa sukcesywnie stosownie do etapu realizacji robót i przewozi je własnym transportem lub transportem sprzedawcy na terytorium Słowacji, na teren prowadzonych robót budowlanych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy dokonując wywozu na Słowację materiałów wykorzystywanych następnie przez niego do świadczenia usług budowlanych na nieruchomości położonej na Słowacji, jest zobowiązany do rozpoznania czynności wywozu tych materiałów jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), czy też wywożone materiały należy uznać za element kompleksowego świadczenia realizowanego przez wnioskodawcę polegającego na robotach budowlanych, a nie na dostawie towarów. Jego zdaniem, wywożone materiały stanowią element kompleksowego świadczenia polegającego na robotach budowlanych, a nie na dostawie towarów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że w przypadku zakupu materiałów budowlanych w kraju i transportowanych do Słowacji - które następnie są wykorzystywane w ramach prowadzonej tam działalności - mamy do czynienia z przemieszczeniem towarów własnych z Polski na Słowację, które następnie są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności na terytorium Słowacji, którą to czynność należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na terytorium kraju. Zatem czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski. Jednocześnie zakupione w kraju materiały budowlane i transportowane na Słowację stanowią element składowy usługi budowlanej świadczonej przez przedsiębiorcę na rzecz kontrahenta ze Słowacji na nieruchomości położonej w tym kraju.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację przedsiębiorcy.