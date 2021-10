WSA. Stawka VAT w gastronomii: 5%, 8%, czy 23%?

W wyniku kontroli podatkowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do czerwca 2016 r., organ podatkowy ustalił, że przedsiębiorca na podstawie umów franczyzowych prowadzi restauracje szybkiej obsługi. Sprzedaż w ww. obiektach na terytorium kraju ewidencjonowano ze stawkami VAT 5%, 8% i 23%, co odzwierciedlają deklaracje VAT-7. Postępowanie zakończono decyzją Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego określającą za okres od stycznia do czerwca 2016 r. kwotę różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), stanowiącą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w innej wysokości niż zadeklarowana przez podatnika.

Przedsiębiorca, za pośrednictwem pełnomocnika, odwołał się od powyższej decyzji. W uzasadnieniu, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. (sygn. akt K 32/99) wskazał, że statystyka publiczna nie może rozstrzygać wprost o zasadach opodatkowania VAT, nie została bowiem stworzona specjalnie dla celów podatkowych. W celu zastosowania stawki 8% w oparciu o poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych, nie jest bowiem wystarczające uznanie, że określona czynność mieści się w grupowaniu PKWiU 56. W pierwszej kolejności należy bowiem rozstrzygnąć, czy przedmiotowa czynność w ogóle jest usługą. Stanowisko w zakresie sekwencji stosowania regulacji VAT i przepisów z zakresu statystyki publicznej potwierdza uzasadnienie do nowelizacji, którą wprowadzony został art. 5a u.p.t.u.

Pełnomocnik przedsiębiorcy zwrócił również uwagę, iż przy ustalaniu kwalifikacji danej czynności na gruncie VAT należy rozpocząć od określenia czy przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, czy świadczenie usług, co oznacza, że zastosowana przez organ metodologia jest nie tylko niezgodna z regulacjami VAT, ale w praktyce uniemożliwia zastosowanie dyrektyw Trybunału Sprawiedliwości UE. Czynności o charakterze usługowym, jakie pojawiają się przy dostawie produktów (np. obróbka cieplna i podanie produktów, umożliwienie ich spożycia przy stolikach) są tylko elementami wspomagającymi transakcję polegającą na dostawie towarów.

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika. Zdaniem organu, na sposób opodatkowania produktów (wysokość stawki podatku) nie ma wpływu to, czy w świetle orzecznictwa Trybunału ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statystyczną. Dyrektywa 112 zezwala na stosowanie stawki obniżonej względem posiłków i dań za...