WSA. Stawka VAT na usługi związane z wyżywieniem

W aktualnym stanie prawnym nie ma znaczenia czy wydany posiłek jest spożywany na miejscu czy też na wynos, czy oferowana jest obsługa kelnerska, możliwość spożycia posiłku przy stoliku czy skorzystanie z toalety w lokalu. Okoliczności te miałyby znaczenie w przypadku konieczności przyporządkowania czynności opodatkowanej do kategorii usług (restauracyjnych lub cateringowych), jednak usługi związane z wyżywieniem nie ograniczają się wyłącznie do tych kategorii.

Przedmiotem sporu była klasyfikacja pizzy przygotowywanej w lokalu i sprzedawanej w lokalu na wynos na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika w tym przypadku mamy do czynienia z dostawą towaru, który powinien być zaklasyfikowany do działu CN 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka: pieczywa cukiernicze, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%. Natomiast Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przyjął, że mamy do czynienia z usługami związanymi z wyżywieniem i przyjął klasyfikację do działu 56 PKWiU 2015 oraz stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał rację Dyrektorowi KIS:

Zdaniem WSA, zasadnie organ przyjął, że usługi związane z wyżywieniem stanowią szerszą kategorię niż jedynie usługi restauracyjne, ale obejmują też dostawę towarów spożywczych z usługami dodatkowymi, podporządkowanymi tej dostawie. O klasyfikacji do działu 56 PKWiU ostatecznie decyduje więc istnienie w ramach jednej czynności opodatkowanej dodatkowych usług. W stanie faktycznym zaprezentowanym we wniosku tego rodzaju usługi mają miejsce. Przede wszystkim przedmiotowy towar jest pokrojony, upieczony i wydany na jednorazowej tacce papierowej, dzięki czemu przygotowany produkt jest gotowy bezpośrednio do spożycia. Organ trafnie identyfikuje te działania podatnika jako usługi dodatkowe, ...