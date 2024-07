WSA. Stacja ładowania samochodów elektrycznych nie podlega podatkowi od nieruchomości

Stacja ładowania pojazdów nie stanowi urządzenia budowlanego, o którym mowa w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, a w konsekwencji budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie można jej bowiem zaliczyć do urządzeń, które zostały wymienione w art. 3 pkt 9 u.p.b. Nie można również uznać, aby stacja ładowania pojazdów pełniła funkcję służebną w stosunku do obiektu budowlanego w postaci fundamentu/podobnej powierzchni - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, której przeważającym przedmiotem działalności strony jest hurtowa sprzedaż i dystrybucja paliw. Zarządza także siecią stacji paliw a w przyszłości zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności poprzez działalność związaną ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt. 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Spółka planuje umożliwiać ładowanie pojazdów elektrycznych zarówno klientom biznesowym oraz konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Stacje ładowania pojazdów planuje lokalizować na gruntach stanowiących jej własność jak również na gruntach stanowiących własność partnerów biznesowych, które to grunty będą przedmiotem umów dzierżawy. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzonej działalności wyłącznie o stacje ładowania pojazdów które:

posadowione są na fundamencie prefabrykowanym, dedykowanym do konkretnego modelu stacji; przymocowane są do powierzchni w postaci betonowej lub żelbetowej płyty parkingowej, jak również do fundamentowej lub stropowej płyty garażu wielostanowiskowego.

Stacje będą mocowane do ww. fundamentów/powierzchni szpilkami fundamentowymi, na które po posadowieniu (wstawieniu w otwory montażowe stacji) zostaną nałożone nakrętki. Stacja ładowania pojazdów składać się będzie przede wszystkim z urządzenia technicznego, przewodów do ładowania pojazdów i ewentualnego fundamentu prefabrykowanego. Moc przyłączeniowa stacji wynosić będzie odpowiednio 60 kW /120 kW/ 180 kW. Planowany przez spółkę model stacji ładowania umożliwi w dowolnym momencie przeniesienie jej do innej lokalizacji bez uszkodzenia płyty fundamentowej/powierzchni.

Wobec powyższego spółka zapytała, czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jej zdaniem - nie (z wyłączeniem ewentualnego fundamentu bądź podobnej powierzchni opisanej wyżej).

Prezydent Miasta uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że opisane we wniosku stacje ładowania pojazdów elektrycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Prezydent stwierdził, że stacja ładowania pojazdów jako urządzenie nie służy do przesyłania prądu, gdyż jej celem jest ładowanie innych rzeczy, w tym wypadku pojazdów elektrycznych, zatem stanowi niebędące instalacją urządzenie techniczne. W ocenie organu podatkowego, stacje ładowania pojazdów jako urządzenia techniczne z...