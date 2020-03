WSA. Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega VAT, ale ważna jest kontynuacja działalności

Wśród ustawowych przesłanek pozwalających na przyporządkowanie określonych składników majątkowych do kategorii "zorganizowana część przedsiębiorstwa", w art. 2 pkt 27e i w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma jakichkolwiek warunków związanych z kontynuacją prowadzonej działalności gospodarczej dokładnie w takim samym zakresie, w jakim prowadził ją zbywca. Istotne jest, aby zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa służyła nabywcy do prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem przeznaczenia nabytego zespołu składników majątkowych, aby nie została zlikwidowana działalność, której tenże zespół składników majątkowych może służyć.

We wniosku o wydanie interpretacji spółka podała, że jest podatnikiem VAT czynnym, który prowadzi działalność gospodarczą usługi gastronomiczne - restauracje szybkiej obsługi. W sierpniu 2018 r. sprzedała jedną restaurację, którą prowadziła w ramach posiadanej umowy franczyzy. Restauracja ta jest zlokalizowana w jednej z galerii handlowych. Działa w lokalu wynajmowanym i są w niej wszystkie niezbędne środki trwałe i wyposażenie umożliwiające pracę restauracji. W lokalu spółka dokonała na własny koszt remontu oraz modernizacji na potrzeby restauracji.

W ramach umowy sprzedaży jako przedmiot sprzedaży określono gotowe do pracy przedsiębiorstwo restauracji. W szczególności wskazano, że przedmiotem sprzedaży były wszelkie rzeczy ruchome stanowiące elementy środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanego w ramach tej restauracji a na nabywcę przechodzą wszelkie trwające stosunki pracy z osobami tam zatrudnionymi, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych: umowy franczyzowej, umów leasingu oraz umów licencji, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z rejestracji wykorzystywanych w ramach przedsiębiorstwa domen internetowych, wszelkie prawa do profili (kont) w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu społecznościowym Facebook, w tym wszelkie prawa majątkowe, prawa autorskie do publikowanych treści w ramach tych profili, wszelkie inne wierzytelności i zobowiązania pieniężne oraz niepieniężne dotyczące składników materialnych i niematerialnych przypisanych do tej restauracji, w tym także - choć nie wyłącznie - stosunków prawnych pomiędzy sprzedającą a podmiotami świadczącymi na podstawie umów cywilnoprawnych usługi dotyczące przedsiębiorstwa restauracji.

Z informacji pozyskanych przez spółkę wynika, że nabywca w tym samym dniu odsprzedał przedsiębiorstwo restauracji innemu podmiotowi (niepowiązanemu ze spółką). Ostateczny kup...